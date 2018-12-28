ETNA: NOTTE TRANQUILLA, SISMICITÀ BASSA

Seconda notte tranquilla sull'Etna dove si è abbassata ulteriormente l'attività sismica: registrati dall'Ingv sei terremoti, cinque a Zafferana Etnea e uno a Milo, di magnitudo modesta. Quello di magg...

Seconda notte tranquilla sull'Etna dove si è abbassata ulteriormente l'attività sismica: registrati dall'Ingv sei terremoti, cinque a Zafferana Etnea e uno a Milo, di magnitudo modesta. Quello di maggiore energia, magnitudo 2.0, alle 03:41 a Zafferana Etnea. Non sono stati registrati danni a cose o persone. L'evento distruttivo rimane la scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 03:19 del giorno di San Silvestro. I valori del tremore dei condotti interni del vulcano, che segnalano l'energia del magma in risalita, sono ulteriormente calati, attestandosi su dati quasi rientranti nella norma. E la fase effusiva sembra lentamente regredire, con la lava ferma nella desertica valle del Bove. Resta invece ancora presente l'attività stromboliana da crateri e bocche sommitali, con esplosioni ed emissione di una vistosa colonna di gas e cenere lavica. L'eruzione in atto sull'Etna, iniziata il giorno della vigilia di Natale, non impatta sull'aeroporto internazionale di Catania che continua a restare operativo.