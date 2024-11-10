ETNA, NUOVA ATTIVITÀ VULCANICA, TREMORE A LIVELLO ALTO: A MILO A GIARRE COMUNI SI RICOPRONO DI “NERO”
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 10.45 UTC è stata segnalata ricaduta di cenere sull'abitato di Milo e Torre Archirafi. Al momento la visione de...
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 10.45 UTC è stata segnalata ricaduta di cenere sull'abitato di Milo e Torre Archirafi.
Al momento la visione dell'edificio vulcanico attraverso la rete di telecamere di sorveglianza
è totalmente occlusa a causa della copertura nuvolosa.
Dopo aver raggiunto il massimo valore di ampiezza alle ore 10:10 UTC il tremore vulcanico ha iniziato a diminuire. Le localizzazioni medie permangono in corrispondenza del cratere Bocca Nuova ad una
quota di circa 3000 metri.
Anche il tremore infrasonico ha raggiunto il massimo alle ore 10:10 UTC per poi
diminuire nettamente. Gli eventi infrasonici sono localizzati in corrispondenza del
cratere Bocca Nuova. Dalle ore 08:40 UTC, si registra una variazione cumulata di circa 30 nanostrain al
dilatometro di Monte Ruvolo (DRUV).
I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative.