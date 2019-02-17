95047

ETNA, NUOVA EMISSIONE DI CENERE

Nuovo pennacchio sull'Etna, poco dopo le ore 17.00 di oggi, che sta interessando il cratere di Nord-Est dell’Etna, causando l’emissione di cenere vulcanica.In una giornata meno ventosa,  il pennacchio...

A cura di Redazione Redazione
17 febbraio 2019 19:21
ETNA, NUOVA EMISSIONE DI CENERE -
Catania
Dintorni
Condividi

Nuovo pennacchio sull'Etna, poco dopo le ore 17.00 di oggi, che sta interessando il cratere di Nord-Est dell’Etna, causando l’emissione di cenere vulcanica.

In una giornata meno ventosa,  il pennacchio si è reso più evidente issandosi verso l’alto, prima di essere spostato in direzione sud-ovest.

L’attività vulcanica di questo pomeriggio non è altro che identica a quelle che si susseguono, quasi quotidianamente, dalla fine di gennaio di questo nuovo anno solare.

L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi intorno a valori medio-basso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047