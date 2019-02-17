ETNA, NUOVA EMISSIONE DI CENERE
Nuovo pennacchio sull'Etna, poco dopo le ore 17.00 di oggi, che sta interessando il cratere di Nord-Est dell’Etna, causando l’emissione di cenere vulcanica.
In una giornata meno ventosa, il pennacchio si è reso più evidente issandosi verso l’alto, prima di essere spostato in direzione sud-ovest.
L’attività vulcanica di questo pomeriggio non è altro che identica a quelle che si susseguono, quasi quotidianamente, dalla fine di gennaio di questo nuovo anno solare.
L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi intorno a valori medio-basso.