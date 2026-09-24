Etna, nuova emissione di cenere: scatta il VONA rosso, nube fino a 4mila metri
Il pennacchio di cenere è visibile dalla provincia etnea e viene spinto verso Sud-Sud-Est. Il fenomeno osservato dalle 5 del mattino.
ETNA – Nuova emissione di cenere questa mattina, giovedì 24 settembre, dal vulcano, con un lungo pennacchio visibile nel cielo della provincia di Catania.
L’INGV ha emesso un VONA con codice colore rosso per l’aviazione a causa dell’emissione di cenere attualmente in corso.
Secondo quanto riportato nell’avviso, la nube vulcanica raggiunge nella sua parte superiore un’altezza stimata di circa 4mila metri e viene spinta dai venti in direzione Sud-Sud-Est.
Il fenomeno è stato rilevato a partire dalle ore 5 di questa mattina attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche puntate sull’Etna.
Il pennacchio carico di cenere, illuminato dalle prime luci del giorno, è risultato chiaramente visibile da diverse zone della provincia etnea.
La situazione resta costantemente monitorata dall’Osservatorio Etneo dell’INGV.
Il codice rosso VONA riguarda l’aviazione e segnala la presenza di un’attività vulcanica con possibile presenza significativa di cenere nell’atmosfera.