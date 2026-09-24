🔴🔴 ULTIMORA. SS121, tamponamento tra due auto: lunghe code e traffico in tilt
Tamponamento tra due auto sulla SS121, nessun ferito grave. Lunghe code verso Catania: si consigliano percorsi alternativi.
Forti disagi alla circolazione questa mattina, 24 settembre, lungo la SS121 in direzione Catania, dove si registrano lunghe code e forti rallentamenti.
Secondo le prime informazioni, si è verificato un tamponamento tra due autovetture nei pressi dello svincolo tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco.
Fortunatamente, non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte. Le due auto sono però rimaste ferme sulla corsia di sorpasso, creando notevoli ripercussioni sulla viabilità.
La fila in direzione Catania si è rapidamente allungata e interessa un ampio tratto della statale.
Per chi deve raggiungere Catania si consigliano, dove possibile, strade alternative e massima prudenza alla guida.