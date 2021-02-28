ETNA: NUOVA EMISSIONE DI CENERE, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO

Pronti per il settimo parossismo tra poco?Da un paio di ore è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE ed è in aumento l'ampiezza del tremore vulcanico.COMUNICATO DELL'INGV ORE 08.43...

Pronti per il settimo parossismo tra poco?

Da un paio di ore è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE ed è in aumento l'ampiezza del tremore vulcanico.

COMUNICATO DELL'INGV ORE 08.43

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE con debole emissione di cenere.

L'ampiezza media del tremore vulcanico ha subito un repentino incremento pur mantenendosi allo stato attuale nel livello medio. anche l'attività infrasonica è in aumento.