ETNA, NUOVA EMISSIONE DI FUMO E GAS

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2019-09-06 12:27:45 UTC

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un trend in aumento. In particolare, a partire dalla seconda metà di agosto si registra un lento e graduale incremento dell'ampiezza media, che ad oggi, alle stazioni periferiche della rete sismica, ha raggiunto valori significativi; essi risultano comparabili a quelli registrati poco prima dell'eruzione di dicembre 2018 e superiori a quelli che hanno anticipato le attività eruttive del periodo maggio-luglio 2019.



Negli ultimi giorni, la localizzazione della sorgente del tremore risulta confinata in area sommitale, principalmente al disotto del sistema Cratere di SE - Nuovo Cratere di SE.



Dal punto di vista delle deformazioni del suolo, non si registrano variazioni significative dei trend delle serie temporali a medio periodo.



Le cattive condizioni meteorologiche impediscono di osservare l'attività dei crateri sommitali attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica. Tuttavia, le guide vulcanologiche segnalano di aver udito, nella mattinata odierna, i caratteristici suoni di attività stromboliana e di spattering all'interno del cratere Bocca Nuova.