ETNA, NUOVA ERUZIONE IN CORSO: TREMORE IN AUMENTO E NUBE VERSO EST-NORD-EST

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che l’Etna è attualmente interessato da una nuova fase di attività eruttiva. Tuttavia, a causa della fitta copertura...

A cura di Redazione 05 maggio 2025 15:32

Condividi