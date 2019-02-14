ETNA: NUOVA NUBE DI CENERE DAL CRATERE NORD-EST

Non si arresta l'attività emissiva dell'Etna: ancora una nube di cenere fuoriesce oggi dal Cratere di Nord Est.Ancora in movimento l’Etna.La continua attività del vulcano ha determinato oggi una nuova...

Ancora in movimento l’Etna.

La continua attività del vulcano ha determinato oggi una nuova emissione di cenere,che sta ricadendo sui comuni del versante sud-occidentale (Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano.)

La situazione è monitorata dai vulcanologi della sala operativa dell’Ingv di Catania.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata questa mattina alle ore 09:27:23 a 3 km ovest da Sant’Alfio (Catania), ad una profondità di 10 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.