Etna, nuovo bollettino INGV: tremore crollato, allerta da rosso ad arancione. L’aeroporto di Catania riapre alle 14

Debole cenere dalla Voragine, quasi cessata l’attività infrasonica. Aeroporto di Catania verso la ripresa dopo il passaggio dell’allerta da rosso ad arancione.

AGGIORNAMENTO

Nell’articolo precedente metterei in alto solo una riga: “AGGIORNAMENTO: alle 10:52 l’INGV ha riportato il VONA al rosso. Leggi qui il nuovo aggiornamento.”

Arrivano segnali di deciso calo dell’attività dell’Etna nell’ultimo aggiornamento diffuso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo.

Secondo quanto emerge dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, il campo lavico risulta in parziale raffreddamento. Il personale dell’INGV-OE sta inoltre effettuando sopralluoghi sul terreno per verificare direttamente l’evoluzione dell’attività eruttiva.

Al cratere Voragine continua una debole emissione di cenere, che al momento rimane confinata nell’area sommitale.

Tremore vulcanico in rapido calo

Il dato più significativo riguarda il tremore vulcanico. Nella mattinata di oggi, sabato 15 agosto, è stata registrata un’importante variazione.

A partire dalle 04:00 UTC, le 06:00 ora italiana, l’ampiezza media del tremore ha mostrato un rapidissimo decremento e, nel giro di circa un’ora, è rientrata nella fascia dei valori bassi.

Le sorgenti del tremore risultano attualmente localizzate nell’area compresa tra il cratere Voragine e il Cratere di Sud-Est, a una quota di circa 2.500 metri sul livello del mare.

In contemporanea con il brusco calo del tremore, anche l’attività infrasonica è quasi completamente cessata.

Ulteriori indicazioni arrivano dalle reti di monitoraggio delle deformazioni del vulcano. Le stazioni tilt mostrano un rientro verso valori normali, mentre i dati GNSS confermano una tendenza alla deflazione dell’edificio vulcanico.

L’INGV precisa che la situazione continua a essere monitorata e che eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate tempestivamente.

Aeroporto di Catania, allerta da rosso ad arancione

Le nuove condizioni dell’Etna hanno avuto conseguenze anche sull’operatività dell’aeroporto di Catania.

Dopo il passaggio dello stato di allerta per l’attività vulcanica da rosso ad arancione, SAC ha comunicato la riapertura immediata del settore aereo C1.

La situazione a Fontanarossa, tuttavia, non è ancora tornata completamente alla normalità. La presenza di cenere vulcanica sull’infrastruttura aeroportuale, in particolare nel settore B3, richiede ulteriori verifiche e interventi.

Per questo motivo arrivi e partenze restano sospesi fino alle ore 14 di oggi, sabato 15 agosto.

SAC invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, considerando che la situazione rimane in evoluzione e la programmazione potrebbe subire ulteriori modifiche.

I dati dell’ultima comunicazione INGV rappresentano dunque un importante segnale di diminuzione dell’attività, ma il vulcano continua a essere costantemente monitorato.