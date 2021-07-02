ETNA: NUOVO PAROSSISMO NELLA NOTTE
La scorsa notte l’Etna ha dato vita a un nuovo parossismo, con tanto di forti boati e spettacolare fontana di lava.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, ha osservato la ripresa dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est dalle 00:40 circa, passata a fontana di lava solo pochi minuti dopo.
Il numero degli eventi infrasonici era basso e le reti di deformazione mostravano una leggera variazione tiltmetrica alla stazione sommitale di Ecp (Cratere Del Piano).
Infine, l’INGV ha comunicato che a partire dalle 02:50 “la fontana di lava al Cratere di Sud-Est è cessata, permane una debole attività stromboliana. Per quanto riguarda il trabocco lavico rimane ancora alimentato in direzione SW.
Alle ore 02:50 l’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in diminuzione