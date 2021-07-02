ETNA: NUOVO PAROSSISMO NELLA NOTTE

La scorsa notte l’Etna ha dato vita a un nuovo parossismo, con tanto di forti boati e spettacolare fontana di lava.L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, ha osservato la...

A cura di Redazione 02 luglio 2021 07:47

