ETNA: NUOVO TRABOCCO LAVICO DAL CRATERE DI SUD-EST

La ripresa di una modesta attività esplosiva al cratere di Sud Est dell'Etna, evidenziata da bagliori visibili sulle telecamere della rete di videosorveglianza, è stata osservata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania.

COMUNICATO ETNA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che A partire dalle 15.20 dalle telecamere della rete di video sorveglianza, si osserva un modesto trabocco lavico dal Cratere di Sud Est, che fluisce in direzione Ovest - Sud Ovest.

Dal punto di vista sismico, è proseguita la fase di incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico, che intorno alle 14.30 ha raggiunto la base del livello elevato. Le sorgenti del tremore permangono nell'area del Cratere di Sud Est, ad una quota di circa 2800 m sopra il livello del mare.

L'attività infrasonica ha mostrato un ulteriore incremento nel tasso di accadimento degli eventi e nella loro ampiezza. Gli eventi infrasonici sono localizzati al Cratere di Sud Est.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni

significative