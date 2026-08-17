Etna, oggi lievi disagi a Fontanarossa: domani il vento potrebbe cambiare e creare problemi all’aeroporto

CATANIA – L’Etna continua a tenere alta l’attenzione sulla Sicilia orientale, ma nella giornata di oggi la situazione all’aeroporto di Catania-Fontanarossa è rimasta sotto controllo. Nonostante la presenza di cenere vulcanica e le limitazioni imposte agli arrivi, non si sono resi necessari dirottamenti dei voli.

A fare il punto è stato Salvo Cocina, dirigente generale della Protezione Civile regionale, che segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza legata all’attività del vulcano.

La cenere emessa dall’Etna, sospinta dalle correnti, ha interessato soprattutto l’area di Catania, senza però determinare al momento conseguenze tali da imporre nuovi stop completi allo scalo.

Fontanarossa resta comunque operativo con alcune limitazioni. È stata infatti prorogata la chiusura del settore B1 fino alle ore 12 di martedì 18 agosto, con una capacità massima prevista di 10 voli in arrivo ogni ora. Non risultano invece restrizioni per i voli in partenza.

L’attenzione si sposta adesso soprattutto sulle condizioni del vento previste per martedì. Un eventuale cambiamento della ventilazione potrebbe modificare la traiettoria della nube di cenere e, di conseguenza, incidere nuovamente sull’operatività dell’aeroporto.

La situazione resta dunque in continua evoluzione: non è soltanto l’intensità dell’attività eruttiva a determinare le conseguenze sul traffico aereo, ma anche la quantità di cenere presente in atmosfera e soprattutto la direzione nella quale viene trasportata dalle correnti.

Dopo i pesanti disagi registrati nei giorni scorsi, la giornata odierna rappresenta quindi una fase relativamente più favorevole per Fontanarossa. La vera incognita resta però martedì 18 agosto, quando l'evoluzione dei venti potrebbe cambiare nuovamente lo scenario.

Ai passeggeri resta consigliato verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo.