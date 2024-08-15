ETNA: PAROSSISMO CONCLUSO, TREMORE VULCANICO SU LIVELLO GIALLO

Si è conclusa l’attività stromboliana sull’Etna, cominciata nel pomeriggio di ieri, 14 agosto 2024.L’evento ha registrato un forte parossismo, caratterizzato da altissime fontane di lava e boati forti...

A cura di Redazione 15 agosto 2024 07:50

