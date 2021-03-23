ETNA, PAROSSISMO IN ARRIVO? TREMORE VULCANICO A LIVELLI MEDIO ALTO
Sedicesimo parossismo in arrivo? Dalle ore 20 si è intensificata l'attività dell'Etna, l'ampiezza del tremore è in aumento, raggiungendo la soglia di livello medio-alto.
In base al modello sulla dispersione delle ceneri, in caso di eruzione questa ricadrebbe a Sud-Est
I paesi più colpiti dalla ricaduta, potrebbero essere: Belpasso, Ragalna, Nicolosi, Paternó, Santa Maria di Licodia, Mascalucia.
COMUNICATO DELL'INGV ORE 20.51
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 19:05 GMT si osserva la ripresa di una debole attività stromboliana al Cratere di SE.
Allo stato attuale l'andamento temporale dell'ampiezza media del tremore si mantiene nell'intervallo dei valori medi. L'attività infrasonica nell'ultima ora mostra un leggero incremento nel numero degli eventi. I segnali di deformazione del suolo provenienti dalle reti di monitoraggio GNSS e Tilt non mostrano variazioni significative.