95047

ETNA: PICCOLA COLATA SOMMITALE TRACIMA VALLE DEL LEONE

La piccola colata lavica dell'Etna iniziata nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi 2022 ha tracimato la Valle del Leone, dove si sono aperte le bocche effusive che la generano, per dirigersi ve...

A cura di Redazione Redazione
23 dicembre 2022 12:19
ETNA: PICCOLA COLATA SOMMITALE TRACIMA VALLE DEL LEONE -
Oltre 95047
Condividi

La piccola colata lavica dell'Etna iniziata nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi 2022 ha tracimato la Valle del Leone, dove si sono aperte le bocche effusive che la generano, per dirigersi verso la Valle del Bove, raggiungendo un chilometro di lunghezza ed una quota minima di circa 2.600 metri sul mare.

E' quanto emerge da osservazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa è confinata nella zona sommitale e non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale 'Vincenzo Bellini' del capoluogo etneo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047