Etna, pioggia di cenere in corso su Paternò: strade ricoperte, attenzione a pedoni e mezzi a due ruote

PATERNO’ – Pioggia di cenere vulcanica in corso su Paternò. In queste ore la cenere prodotta dall’attività dell’Etna sta raggiungendo nuovamente la città, depositandosi sulle automobili, sui balconi e sulle strade.

Le foto scattate oggi, 11 agosto 2026, mostrano chiaramente una patina di materiale vulcanico sulle carrozzerie delle auto.

La ricaduta di cenere è legata alla fase eruttiva che continua a interessare l’Etna, con emissioni che, spinte dai venti, stanno raggiungendo anche il territorio di Paternò.

In diverse zone della città la cenere è già ben visibile e continua a depositarsi sulle superfici esterne.

Particolare attenzione è richiesta a pedoni, ciclisti, motociclisti e conducenti di mezzi a due ruote, perché la cenere depositata sull’asfalto può rendere il fondo stradale più scivoloso, soprattutto in curva e in fase di frenata.

La situazione resta in evoluzione e sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti ufficiali sull’attività del vulcano.