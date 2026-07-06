⚠️ Etna, ricaduta di sabbia vulcanica su Paternò: massima attenzione per moto e scooter

Le immagini mostrano la ricaduta sul territorio: attenzione all'asfalto reso più scivoloso dalla sabbia vulcanica.

L'intensificarsi dell'attività eruttiva dell'Etna continua a produrre effetti anche sul territorio di Paternò. In questi minuti è infatti in corso una ricaduta di sabbia vulcanica molto fine, ben visibile su auto, balconi, marciapiedi e altre superfici esposte.

Le foto giunte alla redazione mostrano il pennacchio di cenere che si innalza dal vulcano e il sottile strato di materiale vulcanico già depositato sui veicoli. Sebbene si tratti di una ricaduta molto fine, è sufficiente a rendere il manto stradale più scivoloso, soprattutto nei tratti più trafficati.

Si raccomanda la massima prudenza, in particolare a chi si sposta in moto, scooter e bicicletta. La presenza della sabbia vulcanica sull'asfalto può infatti ridurre l'aderenza degli pneumatici e aumentare il rischio di cadute e incidenti. Anche gli automobilisti sono invitati a moderare la velocità, mantenere una maggiore distanza di sicurezza ed evitare frenate e manovre improvvise.

Si consiglia inoltre di limitare, se possibile, l'utilizzo delle spazzole tergicristallo in presenza di cenere sul parabrezza senza aver prima rimosso il materiale con acqua, per evitare di graffiare il vetro. È opportuno anche guidare con particolare attenzione nei prossimi spostamenti, poiché la situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata.

La redazione di 95047 continuerà a seguire l'evoluzione dell'attività dell'Etna e ad aggiornare i lettori con tutte le informazioni utili sull'eventuale estensione della ricaduta di cenere e sui possibili disagi per la circolazione.