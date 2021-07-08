ETNA. RIPRESA DELL'ATTIVITÀ STROMBOLIANA AL CRATERE DI SUD-EST. CENERE IN DISPERSIONE VERSANTE SUD
A distanza di 48 ore, l'Etna si prepara al prossimo parossismo.
In base al modello sulla dispersione delle ceneri, la ricaduta di materiale eruttivo è prevista per il versante sud, cioè Nicolosi, Pedara, Mascalucia, Trecastagni, Gravina di Catania, San Giovanni Galermo, San Pietro Clarenza, Misterbianco e Catania.
COMUNICATO INGV ORE 21.46
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 21 circa, si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. In base al modello previsionale la cenere prodotta dall'attività in
corso si disperde in direzione S.
Alle ore 21.30 l'ampiezza del tremore risulta su livelli medi. La sorgente del segnale viene localizzata a SE del Cratere di Sud-Est ad un livello di ca. 3000 m s.l.m. L'attività infrasonica è tuttora bassa. I dati della rete clinometrica non mostrano variazioni significative. Il segnale delle rete GNSS risulta, almomento, estremamente disturbato.