ETNA. RIPRESA L'ATTIVITÀ' STROMBOLIANA DAL CRATERE DI SUD-EST. TREMORE IN AUMENTO

L'Etna si prepara ad un imminente parossismo? dalle ore 19.15 circa si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est ed un andamento in rapida crescita del tremore vulcanico

COMUNICATO 19.53

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle h 19.15 circa si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.

L'attività è al momento confinata all'interno del cratere e genera delle discontinue e blande emissioni di cenere che si disperdono in area sommitale.

A partire dalle ore 19.00l'ampiezza del tremore vulcanico, già su valori medi, mostra un andamento in rapida crescita.

L'ultima localizzazione del tremore, alle ore 18.45, risulta in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3000 m s.l.m.

Il numero degli eventi infrasonici negli ultimi 10 minuti è basso.

Al momento non si registrano variazioni significative nei segnali di deformazioni dalle reti permanenti GNSS e clinometrica