ETNA: RIPRESA UNA MODESTA E SPORADICA ATTIVITÀ ESPLOSIVA AL CRATERE DI SUD-EST

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio Etneo, comunica che dalla mezzonotte si osserva la ripresa di una modesta e sporadica attività esplosiva al cratere di Sud-Est. L'attivit...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio Etneo, comunica che dalla mezzonotte si osserva la ripresa di una modesta e sporadica attività esplosiva al cratere di Sud-Est. L'attività produce delle deboli emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale.

L'ampiezza del tremore vulcanico è su valori medio-bassi. La sorgente del tremore vulcanico è ubicata in corrispondenza del cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2500 metri sul livello del mare. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso. Le stazioni delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo operanti sul vulcano, non mostrano variazioni significative.

IL COMUNICATO UFFICIALE

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 00:15 GMT si osserva la ripresa di una modesta e sporadica attività esplosiva al Cratere di Sud-Est, l'attività produce delle deboli emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale.

L'ampiezza del tremore vulcanico è su valori medio-bassi. La sorgente del tremore vulcanico è ubicata in corrispondenza del cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2500 m sul livello del mare. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso.

Le stazioni delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo operanti sul vulcano, non mostrano variazioni significative.