ETNA: RITORNA A FARSI SENTIRE, IN CORSO ATTIVITÀ STROMBOLIANA DAL CRATERE DI SE
Neppure 12 ore è l'Etna si fa risentire, probabile terzo parossismo in meno di 24 ore.Dalle ore 09.15 0 l'ingv segnala una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est.Forti boati sono segnalati...
Neppure 12 ore è l'Etna si fa risentire, probabile terzo parossismo in meno di 24 ore.
Dalle ore 09.15 0 l'ingv segnala una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est.
Forti boati sono segnalati nei paesi pedemontani.
In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso Est
COMUNICATO INGV ORE 10.06
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva un'attività stromboliana al Cratere di Sud Est.
L'emissione di cenere è discontinua.
In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in
corso si disperde in direzione E.
Dalle ore 09:15 UTC circa si osserva un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori attualmente ricadono su livelli alti.
Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2800 m s.l.m..
Dalle ore 09.43 circa si osserva un incremento dell'attività infrasonica che risulta localizzata al Cratere di Sud Est.
L'analisi delle deformazioni del suolo evidenzia l'inizio di debolissime variazioni ad alcune stazioni clinometriche a partire dalle 09.30 circa.
Le stazioni della rete GNSS non mostrano variazioni di rilievo.
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.