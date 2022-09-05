ETNA, RUNNER SI DISPERDE AL RIENTRO DA PIZZI DENERI: RECUPERATO DAL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con i militari del SAGF della Guardia di Finanza, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 set...

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con i militari del SAGF della Guardia di Finanza, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 settembre per il recupero di un giovane runner, in difficoltà lungo la pista che porta all’osservatorio di Pizzi Deneri, sul versante nord dell’Etna.

Le squadre di soccorso con i mezzi fuoristrada hanno raggiunto rapidamente il ragazzo, che partito dalla zona del Rifugio Citelli, dopo essere giunto all’osservatorio astronomico di Pizzi Deneri a quota 2800 m. slm, in fase di rientro non è riuscito a continuare autonomamente, stremato per la distanza percorsa e per l’importate dislivello.

Valutate le condizioni del runner, i soccorritori lo hanno accompagnato a bordo dei 4×4 e trasportato fino al piazzale di Piano Provenzana, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza.

Per fortuna, non è stata necessaria l’ospedalizzazione del malcapitato.