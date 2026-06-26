🌋 Etna, scatta l'allerta gialla: aumenta l'attività del vulcano

La Protezione Civile innalza il livello di allerta da verde a giallo. Rafforzato il monitoraggio, massima attenzione nelle aree sommitali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio del livello di allerta per l'Etna da verde a giallo, attivando la fase operativa di preallerta. La decisione è stata adottata sulla base delle valutazioni espresse dai Centri di Competenza e dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, in seguito all'evoluzione dell'attività vulcanica.

Secondo il comunicato ufficiale, è stata osservata un'attività effusiva nell'alto settore della Valle del Leone, all'interno della Valle del Bove, a circa 3.000 metri di quota. Contestualmente è stato registrato un progressivo aumento del tremore vulcanico, parametro costantemente monitorato dagli esperti e indicativo di una possibile evoluzione dell'attività eruttiva.

L'innalzamento dell'allerta comporta il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e un rafforzamento del raccordo informativo tra la comunità scientifica, il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Siciliana e le altre strutture operative del Servizio nazionale di Protezione Civile. Questo consentirà di seguire con la massima attenzione l'evoluzione dei fenomeni e, se necessario, adottare tempestivamente eventuali misure di sicurezza.

Al momento non sono state disposte evacuazioni né particolari restrizioni per i centri abitati, ma viene raccomandata la massima prudenza agli escursionisti e a chi frequenta le aree sommitali del vulcano, dove potrebbero verificarsi variazioni improvvise dell'attività.

La Protezione Civile invita infine cittadini e visitatori a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali e ad attenersi alle eventuali indicazioni delle autorità competenti.