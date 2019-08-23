ETNA, SCATTO DI PARMITANO DALLO SPAZIO: “SEMPRE MAESTOSA, SEMPRE DIVERSA”

L'astronauta paternese Luca Parmitano non perde occasione per deliziarci con fotografie della nostra terra dallo spazio: protagonista dell'ultimo scatto è il vulcano Etna.“Etna: sempre maestosa, sempr...

L'astronauta paternese Luca Parmitano non perde occasione per deliziarci con fotografie della nostra terra dallo spazio: protagonista dell'ultimo scatto è il vulcano Etna.

“Etna: sempre maestosa, sempre diversa, come fosse un essere vivente”.

Questa la descrizione dell’ultima foto postata da Luca Parmitano sulla propria pagina Facebook dove ormai ci ha abituati a scatti emozionanti e a volte mozzafiato. La foto è solo l’ultima delle tante realizzate dallo spazio e condivise da Parmitano: protagonista questa volta “mamma Etna”, vero e proprio “essere vivente” tanto per l’astronauta quanto per tutti “i figli” alle sue pendici.

Etna: sempre maestosa, sempre diversa, come fosse un essere vivente. / Etna: always majestic, always different, just like a living creature. #MissionBeyond pic.twitter.com/qjnvEUVrTj — Luca Parmitano (@astro_luca) August 22, 2019

Ricordiamo, che lo scorso 21 luglio, l’astronauta nato a Paternò è partito per la sua seconda missione, durante la quale dovrà anche eseguire esperimenti volti a preparare l’uomo a più lunghi viaggi verso Luna e Marte.