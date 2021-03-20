ETNA, SCIAME SISMICO IN ATTO CON EPICENTRO SANT’ALFIO
Uno sciame sismico è in corso è sta interessando dal tardo pomeriggio di oggi l’area etnea, in particolare Sant’Alfio. Complessivamente sono dieci le scosse registrate tra le 18,19 e le 19,19, tutte, comunque di bassa intensità.
La più intensa è stata registrata alla ore 18.42 di magnitudo 2.3 con epicentro a 2 km a nord-ovest da Sant’Alfio e ipocentro ad una profondità di 8 km.
DETTAGLIO DELLE SCOSSE
ORE 19:19:37 - 1.5 ML - PROFONDITÀ DI 7.5 Sant'Alfio
ORE 19:10:23 - 1.5 ML - PROFONDITÀ DI 6.5 da Sant'Alfio
ORE 19:07:43 - 1.7 ML PROFONDITÀ DI 7.2 da Sant'Alfio
ORE 18:57:15 - 1.6 ML PROFONDITÀ DI 5.8 Pietrafucile
ORE 18:52:50 -1.2 ML PROFONDITÀ DI 7.7 Pietrafucile
ORE 18:45:10 -1.6 ML PROFONDITÀ DI 5.8 Pietrafucile
ORE 18:42:10 - 2.3 ML PROFONDITÀ DI 7.6 Pietrafucile
ORE 18:35:23 - 1.9 ML PROFONDITÀ DI 5.9 Pietrafucile
ORE 18:25:09 - 1.9 ML PROFONDITÀ DI 8.0 Sant'Alfio (
ORE 18:19:45 - 1.4 ML PROFONDITÀ DI 7.4 da Sant'Alfio