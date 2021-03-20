ETNA, SCIAME SISMICO IN ATTO CON EPICENTRO SANT’ALFIO

Uno sciame sismico è in corso è sta interessando dal tardo pomeriggio di oggi l’area etnea, in particolare Sant’Alfio. Complessivamente sono dieci le scosse registrate tra le 18,19 e le 19,19, tutte,...

A cura di Redazione 20 marzo 2021 19:42

