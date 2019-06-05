ETNA, SITUAZIONE STABILE: CESSATA ATTIVITÀ ESPLOSIVA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall'analisi delle immagini delle telecamere della rete di sorveglianza e dalle osservazioni effettuate in campo da p...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall'analisi delle immagini delle telecamere della rete di sorveglianza e dalle osservazioni effettuate in campo da personale INGV nella mattinata odierna, è stato possibile osservare che l'attività esplosiva dal segmento della fessura eruttiva di quota 2850 m s.l.m è cessata e permane un debole degassamento.

L'emissione lavica dalla bocca di quota 2850 m s.l.m, è in forte decremento e rimane confinata in prossimità della bocca stessa.

Il campo lavico è complessivamente in raffreddamento.

Nel corso delle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative, mostrando deboli fluttuazioni entro i valori bassi e me