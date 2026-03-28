Etna, soccorse 5 persone sulle piste: sanzioni per sciatori senza casco né assicurazione

Prosegue il pattugliamento delle “volanti delle nevi” della Polizia di Stato tra i versanti dell’Etna per garantire la sicurezza di appassionati e snowboarder che, pure nei primi giorni di primavera, complici le temperature ancora rigide, continuano ad affollare le piste da sci di Piano Provenzana.

Negli ultimi giorni, il nucleo sciatori della Questura di Catania ha soccorso 5 persone, rimaste coinvolte in alcuni lievi incidenti sulla neve, in gran parte legati a cadute accidentali, spesso dovute ad una scarsa capacità tecnica. In qualche caso, sono rimasti coinvolti anche altri soggetti per i quali si è resa necessaria l’attivazione di un intervento di soccorso.

Inoltre, nel ricostruire le fasi degli incidenti, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a bordo di motoslitte o sugli scii, hanno constatato come uno sciatore fosse privo di copertura assicurativa, obbligatoria per tutti per eventuali danni a terzi.

Un altro sciatore, invece, ha tentato di avventurarsi sulle piste privo di casco protettivo, mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità. Da quest’anno, l’utilizzo del casco è obbligatorio senza distinzioni di fasce d’età.

L’attività di controllo e soccorso dei poliziotti, specializzati per questo tipo di servizi, proseguirà anche nei prossimi giorni, fino alla ormai imminente conclusione della stazione sciistica.