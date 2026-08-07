Etna, nuovo stop all’aeroporto di Catania: voli in arrivo sospesi fino a mezzanotte

Prolungata la chiusura del settore C1 a causa dell’attività vulcanica. I passeggeri sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontanarossa.

AGGIORNAMENTO ETNA 20.20

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato.

I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono gradualmente ripristinati i servizi di atterraggio dei voli.

CATANIA – Nuovo aggiornamento dall’Aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna.

È stato disposto il prolungamento della chiusura del settore C1 dello spazio aereo e, di conseguenza, la sospensione dei voli in arrivo fino alle ore 24 di oggi, venerdì 7 agosto.

In precedenza lo stop agli arrivi era stato previsto fino alle ore 21, ma l’evoluzione dell’attività vulcanica ha reso necessario estendere la limitazione fino a mezzanotte.

La situazione resta in costante monitoraggio e potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o ulteriori modifiche all’operatività dello scalo.

L’Aeroporto di Catania invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

CATANIA – Nuove conseguenze sul traffico aereo a causa dell’attività eruttiva dell’Etna.

L’Aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura del settore C1 e la conseguente sospensione dei voli in arrivo fino alle ore 21 di oggi, venerdì 7 agosto.

Il provvedimento è stato disposto in seguito all’attività vulcanica in corso, che nelle ultime ore sta interessando l’Etna con emissioni di materiale vulcanico e cenere.

Al momento la limitazione riguarda quindi i voli in arrivo nello scalo di Catania-Fontanarossa, mentre la situazione viene costantemente monitorata in base all’evoluzione dell’eruzione e alla presenza di cenere nello spazio aereo.

La società di gestione dell’aeroporto invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, così da evitare disagi e attese.

Non sono esclusi ritardi, cancellazioni o modifiche operative anche nelle prossime ore.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle decisioni delle autorità aeronautiche.