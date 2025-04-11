ETNA SUD, LA DENUNCIA: “PANORAMI MOZZAFIATO ROVINATI DAI RIFIUTI”

È arrivata in redazione una segnalazione che racconta una realtà tanto triste quanto diffusa: il versante Sud dell’Etna, riscoperto da escursionisti e turisti per i suoi panorami spettacolari, si sta...

È arrivata in redazione una segnalazione che racconta una realtà tanto triste quanto diffusa: il versante Sud dell’Etna, riscoperto da escursionisti e turisti per i suoi panorami spettacolari, si sta trasformando in una discarica abusiva a cielo aperto.

La zona, che dovrebbe essere una vetrina di bellezza naturale, offre scorci incredibili da immortalare in foto e video da esportare nel mondo. Ma insieme ai paesaggi mozzafiato, spuntano rifiuti di ogni tipo: dai divani abbandonati agli scarti edilizi, da telai di auto rubate a residui di arredamento domestico.

I punti segnalati sono in particolare la Strada Milia, nel tratto che ricade nel comune di Belpasso, e il 18° chilometro della SP 92, dove una scarpata panoramica con vista sul Golfo di Catania e Siracusa è stata utilizzata da ignoti—probabilmente un’impresa edile—come discarica per calcinacci e mattoni. Una vera e propria offesa al paesaggio.

Il fenomeno sembra essere alimentato da residenti che, per evitare le lunghe attese nei centri di raccolta comunali, scelgono la via più semplice e illegale.

“Tanto chi vuoi che passi di lì?”

La risposta è: tanta gente, tra turisti, escursionisti e semplici cittadini che si trovano costretti ad assistere a questo scempio.

E le amministrazioni?

La segnalazione punta il dito anche verso le amministrazioni locali di Nicolosi, Ragalna e Belpasso, accusate di essere troppo impegnate a delimitare le proprie porzioni di territorio e troppo poco presenti nella tutela degli stessi.

Etna è patrimonio UNESCO, eppure in queste condizioni sembra più un terreno dimenticato, buono solo per scaricare il superfluo.

Un territorio che meriterebbe rispetto, controllo, bonifica e soprattutto presenza attiva delle istituzioni.

Questa denuncia arriva da cittadini esasperati, che chiedono solo una cosa: che la bellezza del nostro vulcano non venga più oltraggiata dall’indifferenza e dall’inciviltà.