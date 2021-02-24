ETNA: TERMINATO IL SESTO PAROSSISMO, IL COMUNICATO DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività di fontana di lava al CSE è cessata, rimangono attive le colate laviche nel settore di Sud Ovest e nell'ar...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività di fontana di lava al CSE è cessata, rimangono attive le colate laviche nel settore di Sud Ovest e nell'area orientale.

Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, dopo una fase di incremento fino a valori molto elevati, alle ore 21:20 UTC ha mostrato un repentino decremento raggiungendo il livello medio, dove tuttora permane. La sorgente del tremore è localizzata nell'area del CSE ad una profondità di circa 2900 m sopra il livello del mare. Contestualmente, anche l'attività infrasonica ha subito una brusca diminuizione sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi, che risultano localizzati al CSE.