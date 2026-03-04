Etna, tre scosse nel pomeriggio: la più forte di magnitudo 2.3 tra Ragalna e Santa Maria di Licodia

Prosegue l’attività sismica nell’area etnea dopo la forte scossa di questa mattina. Nel pomeriggio di oggi, 4 marzo 2026, si sono registrati diversi eventi tellurici tra i comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia, nel Catanese.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), le scosse più significative sono avvenute tra le 17:40 e le 17:46 (ora italiana):

Magnitudo 2.3 alle 17:40, a 3 km NE di Santa Maria di Licodia

Magnitudo 2.2 alle 17:40, nella stessa area

Magnitudo 2.1 alle 17:46, a 3 km Ovest di Ragalna

Tutti gli eventi sono stati localizzati a una profondità di circa 2 chilometri, quindi molto superficiali, caratteristica che può renderli percepibili anche a fronte di magnitudo contenute.

Le scosse rientrano nello sciame sismico innescato dal terremoto di magnitudo 4.4 registrato questa mattina alle 7:05 con epicentro a 3 km a nord-ovest di Ragalna. Un fenomeno che, in contesti vulcanici come quello dell’Etna, risulta frequente e legato alla dinamica interna del vulcano.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è costantemente monitorata dagli esperti.