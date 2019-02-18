Etna, tregua: torna operativo aeroporto di Catania
A cura di Redazione
18 febbraio 2019 18:21
Riapre lo spazio aereo dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, chiuso parzialmente da ieri sera in seguito all'emissione di cenere vulcanica dell'Etna
. Lo rende noto la Sac, la societa' di gestione dello scalo.
I passeggeri possono verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree