Etna, tregua: torna operativo aeroporto di Catania

A cura di Redazione Redazione
18 febbraio 2019 18:21
Riapre lo spazio aereo dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, chiuso parzialmente da ieri sera in seguito all'emissione di cenere vulcanica dell'Etna

. Lo rende noto la Sac, la societa' di gestione dello scalo.

I passeggeri possono verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree

