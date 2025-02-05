ETNA, TREMORE IN ZONA ROSSA: IL VULCANO SI FA SENTIRE NEL GIORNO DI SANT’AGATA

Nel giorno in cui Catania festeggia la sua patrona, Sant’Agata, l’Etna torna a far sentire la sua presenza con segnali di attività che potrebbero preludere a una nuova eruzione.Dal pomeriggio di oggi,...

Dal pomeriggio di oggi, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato un incremento significativo dei parametri sismici, segnalando una possibile ripresa dell’attività esplosiva del vulcano.Secondo i dati raccolti, sia il tremore vulcanico che quello infrasonico sono in aumento, con quest’ultimo che ha già raggiunto il livello rosso.

Il tremore vulcanico è un fenomeno continuo che indica il movimento del magma all’interno del sistema vulcanico, mentre il tremore infrasonico è legato alle onde sonore a bassa frequenza prodotte dalle esplosioni.

L’innalzamento di questi parametri rappresenta un segnale chiave del comportamento del vulcano, suggerendo la possibilità di un’intensificazione dell’attività eruttiva.

Tuttavia, al momento non è possibile prevedere con certezza come evolverà la situazione. L’INGV monitora costantemente l’Etna e nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale che fornirà aggiornamenti dettagliati.Nel frattempo, l’attenzione resta alta tra gli esperti e le autorità locali, che stanno valutando eventuali misure di sicurezza da adottare in caso di un’escalation dell’attività vulcanica.