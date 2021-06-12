ETNA: TREMORE VULCANICO IN AUMENTO

L’Etna ritorna a farsi sentire e si prepara al prossimo parossismo??Dalle ore 14.15 segnala l’INGV, il tremore vulcanico ha raggiunto l'intervallo dei valori alti; allo stato attuale, il parametro mo...

L’Etna ritorna a farsi sentire e si prepara al prossimo parossismo??

Dalle ore 14.15 segnala l’INGV, il tremore vulcanico ha raggiunto l'intervallo dei valori alti; allo stato attuale, il parametro mostra ancora una chiara tendenza ad aumentar

In base alla direzione del vento in caso di eventuale ricaduta di cenere sarà nella zona sud est del vulcano ( Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Mascalucia, Gravina di Catania, San Giovanni la Punta e Catania)

COMUNICATO INGV ORE 15.14

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 13.30 circa, si osserva un incremento dell'intensità e frequenza dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est che produce discontinua emissione di cenere che si disperde in area sommitale.

Dalle 13.30 circa l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un chiaro incremento ed intorno alle 14.15 ha raggiunto l'intervallo dei valori alti; allo stato attuale, il parametro mostra ancora una chiara tendenza ad aumentare. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di 2900-3000 m sul livello del mare.

Contemporaneamente, anche l'attività infrasonica si è intensificata e mostra una chiara tendenza ad incrementare, sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi infrasonici, che risultano localizzati al Cratere di Sud Est.

Dall'ultimo aggiornamento, non si osservano variazioni significative nelle serie temporali

delle stazioni di monitoraggio delle deformazioni del suolo.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempesti