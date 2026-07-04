Etna, tremore vulcanico in aumento: bagliore visibile anche da Paternò
In serata la sommità del vulcano appare illuminata. Dal grafico del tremore si nota una fase su valori elevati: situazione da seguire con gli aggiornamenti ufficiali.
L’Etna torna a richiamare l’attenzione anche da Paternò. Nella serata di oggi, sabato 4 luglio, dalla città è stato possibile osservare un bagliore rossastro nella zona sommitale del vulcano, ben visibile nonostante il buio e la distanza.
A destare interesse è anche l’andamento del tremore vulcanico.
Dal grafico relativo alla stazione ECPN-RMS, condiviso in queste ore, il segnale appare su valori elevati rispetto ai giorni precedenti, con una crescita progressiva registrata tra fine giugno e i primi giorni di luglio.
L’INGV – Osservatorio Etneo dispone di una sezione dedicata ai segnali in tempo reale, tra cui il tremore vulcanico dell’Etna. Secondo un’analisi pubblicata il 2 luglio da EtnaMonitor, basata su dati INGV, negli ultimi giorni il tremore aveva mostrato una tendenza in aumento, con attività classificata su livelli alti. Tuttavia, viene precisato che un aumento del tremore non significa automaticamente l’arrivo imminente di un evento eruttivo, ma rappresenta uno degli indicatori da valutare insieme ad altri parametri.
Al momento la situazione resta quindi da seguire con attenzione, facendo riferimento alle comunicazioni ufficiali dell’INGV, della Protezione Civile e delle autorità competenti.
Da Paternò, intanto, l’Etna si mostra ancora una volta protagonista del cielo serale, con immagini suggestive ma anche con parametri di monitoraggio che invitano alla prudenza.
GRAZIE PER LA FOTO A PIERO