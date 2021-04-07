ETNA, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO. FORTE EMISSIONE DI FUMO DAL CRATERE DI SUD-EST.
Nuovo parossismo in arrivo sull'Etna, dalle ore 16.5, l'Ing comunica che si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.Vento verso sudest e potrebbe interessare la zona di Aci...
Vento verso sudest e potrebbe interessare la zona di Acireale, Santa Tecla, Fleri e Zafferana, Pennisi, Santa Maria la Stella, Santa Venerina con i paesi limitrofi.
COMUNICATO INGV ORE 17.01
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 16.56 si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.
Dalle ore 13.00 circa l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un graduale incremento ed alle 14:40 circa ha raggiunto l'intervallo dei valori alti.
Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di
Sud-Est ad una elevazione di circa 2900-3000 m sul livello del mare. L'attività infrasonica, allo stato attuale, si mantiene su livelli bassi.
Alle 14.40 UTC è visibile una debolissima variazione alla stazione clinometrica
sommitale di Cratere del Piano (ECP). Nessuna variazione èvisibile sui segnali della rete
GNSS.