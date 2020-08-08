ETNA VILLAGE, INAUGURATO IL PARCO CON TANTE ATTRAZIONI – LE FOTO E IL VIDEO

Con i voli dell’elicottero che ha sorvolato dalle 17 alle 20:30 il cielo sopra i paesi etnei, sabato è stata aperta al pubblico Etna Village, l’area di 14.000 mq ospitata presso l’area verde del Parco...

Con i voli dell’elicottero che ha sorvolato dalle 17 alle 20:30 il cielo sopra i paesi etnei, sabato è stata aperta al pubblico Etna Village, l’area di 14.000 mq ospitata presso l’area verde del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (Ct). L’esperienza del volo si ripeterà nei prossimi giorni e si potrà prenotare il proprio posto nel desk informativo allestito all’interno del Parco Commerciale I Portali ed aperto ogni pomeriggio.

Oltre all’area Street Food il villaggio ospita attrazioni per bambini con tappeti elastici, giochi ed area nursery. Tutti i giorni (tranne il lunedì) sono previste esibizioni itineranti di trampolieri, giocolieri, mimi, statue viventi e fachiri. Ci sarà anche una postazione trucca bimbi in cui truccatori professionisti creeranno splendidi disegni sui visi e sulle manine dei più piccoli con colori atossici.

Previsti anche un Food Truck e zone dedicate alla zumba, all’animazione e all’artigianato. La programmazione si arricchirà di altri eventi che verranno di volta in volta ufficializzati. Tutte le attività verranno realizzate nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità.

