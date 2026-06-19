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Etnaland, dopo l'incontro in Prefettura chiesto un confronto con la proprietà per riaprire

La Cisal chiede un incontro urgente con la proprietà per tutelare i posti di lavoro e l'indotto economico del territori

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2026 16:41
Etnaland, dopo l'incontro in Prefettura chiesto un confronto con la proprietà per riaprire -
Belpasso
Dintorni
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CATANIA – Si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura a Catania un incontro sulla vicenda Etnaland, il parco acquatico e tematico attualmente fermo a seguito del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.

Al tavolo, convocato dal prefetto Pietro Signoriello, era presente anche la Cisal con il segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo, che ha ribadito la necessità di tutelare circa 200 lavoratori tra dipendenti stagionali e personale fisso.

Il sindacato ha inoltre chiesto un incontro con la proprietà del parco, rappresentata dal dottor Francesco Russello, per fare chiarezza sui tempi e sulle prospettive di riapertura.

Nel frattempo proseguono gli adempimenti richiesti per il dissequestro della struttura, tra cui interventi di bonifica ambientale, gestione dei rifiuti, adeguamento degli impianti e completamento delle autorizzazioni necessarie.

L'obiettivo condiviso dalle istituzioni resta quello di favorire una rapida soluzione della vicenda, salvaguardando occupazione e attività economiche legate a Etnaland.

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