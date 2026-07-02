Etnaland resta chiuso: salta ufficialmente la stagione 2026

Belpasso 23 giugno 2026. Etnaland informa che il parco non aprirà al pubblico nel corso della stagione 2026. La decisione è legata all’attuale situazione determinata dal sequestro preventivo della struttura e dagli accertamenti tuttora in corso, nessuno dei quali si riferisce ad alcuna situazione che possa anche indirettamente aver riguardato la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

La programmazione e l’avvio di una stagione richiedono infatti un articolato percorso preparatorio che comprende interventi di manutenzione, verifiche tecniche, attività formative e procedure organizzative indispensabili per garantire il pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità.

Alla luce dei tempi necessari per completare tali attività, non sussistono le condizioni per procedere con l’apertura nel corso dell’anno, anche in caso di auspicabile dissequestro.

La mancata operatività del parco produrrà purtroppo effetti significativi sul piano occupazionale ed economico, coinvolgendo lavoratori, imprese fornitrici e realtà che operano nell’indotto collegato alle attività di Etnaland.

La proprietà conferma la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con le autorità competenti e con le istituzioni, nella prospettiva della ripresa delle attività.

Etnaland rappresenta da decenni una realtà radicata nel territorio siciliano e ribadisce l’impegno a operare nel rispetto delle procedure previste, con l’obiettivo di creare le condizioni necessarie per il ritorno all’attività