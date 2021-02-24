ETNA,PAROSSISMO IN ARRIVO? L'INGV: TREMORE VULCANICO È IN GRADUALE INCREMENTO

95047

Etna da nuovi segnali di risveglio, infatti dalle ore  16,45 comunica l'Ingv è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE con debole emissione di cenere. Sarà il preludio dell'ennesimo...

24 febbraio 2021 17:25
Etna da nuovi segnali di risveglio, infatti dalle ore  16,45 comunica l'Ingv è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE con debole emissione di cenere. Sarà il preludio dell'ennesimo parossismo? Ricordiamo che l’ultimo è stato sicuramente il più violento di tutta la serie, con le colonne di fumo e cenere che hanno raggiunto i 4-5 chilometri di altezza.

COMUNICATO INGV 

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE con debole emissione di cenere.
L'ampiezza media del tremore vulcanico è in graduale incremento pur mantenendosi allo stato attuale nel livello medio. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud Est, intorno ai 2700 m sopra il livello del mare.
I segnali infrasonici al momento non mostrano significative variazioni.
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.

