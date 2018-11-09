ETNA:SORVOLO ELICOTTERO GUARDIA COSTIERA

Un elicottero AW139 del 2o Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania ha sorvolato l'Etna, con due esperti dell'Ingv-Oe, Stefano Branca e Luigi Lodato, per un sopralluogo nella zona sommitale del...

Un elicottero AW139 del 2o Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania ha sorvolato l'Etna, con due esperti dell'Ingv-Oe, Stefano Branca e Luigi Lodato, per un sopralluogo nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa. Le ottime condizioni meteorologiche hanno consentito di realizzare delle dettagliate osservazione nella banda del visibile e del termico dei crateri sommitali dell'Etna, permettendo di individuare le singole bocche eruttive che caratterizzano l'attività di questo periodo ai crateri Bocca Nuova, Cratere di Nord-Est e Nuovo Cratere di Sud-Est. Le attività di monitoraggio continueranno anche nei prossimi mesi, sulla base dell'accordo sottoscritto e delle necessità dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio Etneo. (ANSA).