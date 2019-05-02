EUROPEE 2019 – PUBBLICITÀ ELETTORALE A PAGAMENTO: ECCO COME FARE

Si comunica che l’editore 95047.it intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni europee 2019 in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per pro...

Si comunica che l’editore 95047.it intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni europee 2019 in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il soggetto politico committente.

Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

MODALITA’ E CONDIZIONI

– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

– In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni www.95047.it si impegna a pubblicare i banner entro 1 giorno lavorativo successivo la ricezione dell’adesione, della grafica e del pagamento degli spazi.

– E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le votazioni sono previste per la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del venerdì).

– Per prendere visione delle tariffe dei banner e delle misure (uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione:

Telefono al 346 2237662

Email: [email protected]

Whatsapp al 393 9504777

I prezzi saranno fissi e non negoziabili.

– Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando www.95047.it da ogni responsabilità. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Peraltro, www.95047.it si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà rifiutarne la pubblicazione.

– Ogni Banner potrà essere “fisso” o “a rotazione” e potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito appartenenza). Il committente potrà scegliere se legare il banner ad una pagina descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno.

– Sarà cura del committente fornire a www.95047.it il banner già pronto per essere pubblicato.

– Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui al presente codice di autoregolamentazione, dietro regolare fattura.