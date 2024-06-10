EUROPEE 2024 A PATERNÒ: IL PRIMO PARTITO È FRATELLI D'ITALIA, LA PIÙ VOTATA LA MELONI. TUTTI I VOTI DI PREFERENZA
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 09 maggio 2024 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 36,58%. degli aventi diritti al voto
Gli uomini che hanno votato sono stati 6811 su 17838 ( 38,18% ), le donne 6788 su 19890 (35.11% )
Fratelli D'Italia risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo da Forza Italia, Movimento Cinque Stelle risulta invece il terzo partito. Seguono Lega e Partito Democratico
FRATELLI D'ITALIA - 3340 VOTI - 26.06%
FORZA ITALIA - 2925 VOTI - 22.82%
MOVIMENTO 5 STELLE - 2707 VOTI - 21.12%
LEGA - 1266 VOTI - 9,88%
PARTITO DEMOCRATICO - 917 VOTI - 7.16%
LIBERTÀ' - 578 VOTI - 4.51%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA - 574 VOTI - 4.48%
PACE TERRA DIGNITA' - 177 VOTI - 1.38%
STATI UNITI D'EUROPA - 162 VOTI - 1.26%
AZIONE - SIAMO EUROPEI - 100 VOTI - 0.78%
ALTERNATIVA POPOLARE - 70 VOTI - 0.55%
I CANDIDATI CON MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI:
MELONI GIORGIA 2292 (FRATELLI D'ITALIA)
RAZZA RUGGERO 1870 (FRATELLI D'ITALIA)
FALCONE MARCO 1650 (FORZA ITALIA)
MILAZZO GIUSEPPE 1519 (FRATELLI D'ITALIA)
CHINNICI CATERINA 1286 (FORZA ITALIA)
VOTI DI PREFERENZA PER LISTA
Sulla ripartizione dei seggi nella circoscrizione Isole, sono certi Giorgia Meloni e l'eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo per FdI; Edy Tamajo e Marco Falcone per Fi; Elly Schlein per il Pd; Giuseppe Antoci per il M5s; Raffaele Stancanelli per la Lega; Ilaria Salis per Alleanza Verdi e Sinistra. Un elenco provvisorio: alla premier Meloni dovrebbe subentrare Ruggero Razza, Giuseppe Lupo dovrebbe prendere il posto di Schlein nel Pd, mentre bisognerà capire in quale circoscrizione sarà aggiudicato il seggio a Ilaria Salis.