EUROPEE 2024 A PATERNÒ: IL PRIMO PARTITO È FRATELLI D'ITALIA, LA PIÙ VOTATA LA MELONI. TUTTI I VOTI DI PREFERENZA

L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 09 maggio 2024 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 36,58%. degli aventi diritti al votoGli uomini che hanno votato sono sta...

A cura di Redazione 10 giugno 2024 21:37

Condividi