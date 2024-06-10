95047

EUROPEE 2024 A PATERNÒ: IL PRIMO PARTITO È FRATELLI D'ITALIA, LA PIÙ VOTATA LA MELONI. TUTTI I VOTI DI PREFERENZA

10 giugno 2024 21:37
News
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 09 maggio 2024 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 36,58%. degli aventi diritti al voto

Gli uomini che hanno votato sono stati 6811 su 17838 ( 38,18% ), le donne 6788 su 19890 (35.11% )

Fratelli D'Italia risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo da Forza Italia, Movimento Cinque Stelle risulta invece il terzo partito. Seguono Lega e Partito Democratico

  1. FRATELLI D'ITALIA -  3340 VOTI - 26.06%
  2. FORZA ITALIA - 2925 VOTI   - 22.82%
  3. MOVIMENTO 5 STELLE - 2707 VOTI - 21.12%
  4. LEGA - 1266  VOTI - 9,88%
  5. PARTITO DEMOCRATICO - 917 VOTI - 7.16%
  6. LIBERTÀ' - 578  VOTI - 4.51%
  7. ALLEANZA VERDI E SINISTRA - 574 VOTI - 4.48%
  8. PACE TERRA DIGNITA' - 177 VOTI - 1.38%
  9. STATI UNITI D'EUROPA - 162 VOTI - 1.26%
  10. AZIONE - SIAMO EUROPEI - 100 VOTI - 0.78%
  11. ALTERNATIVA POPOLARE - 70 VOTI - 0.55%

I CANDIDATI CON MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI:

  1. MELONI GIORGIA 2292 (FRATELLI D'ITALIA)
  2. RAZZA RUGGERO 1870 (FRATELLI D'ITALIA)
  3. FALCONE MARCO 1650 (FORZA ITALIA)
  4. MILAZZO GIUSEPPE 1519 (FRATELLI D'ITALIA)
  5. CHINNICI CATERINA 1286 (FORZA ITALIA)

VOTI DI PREFERENZA PER LISTA

CandidatoPreferenzeORLANDO LEOLUCA153 25.42%SALIS ILARIA159 26.41%LUCANO DOMENICO114 18.94%DATO CINZIA83 13.79%BARBARA EMANUELE11 1.83%FIERTLER GIULIANA29 4.82%MUSCAU FRANCESCO3 0.5%PAGLIAZZO STEFANIA50 8.31%Totale Preferenze602 100%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

CandidatoPreferenzeANTOCI GIUSEPPE496 25.93%PILO CINZIA123 6.43%CINQUE PATRIZIO725 37.9%DI PRIMA ANTONELLA145 7.58%FARRUGGIA VIRGINIA87 4.55%PORCU MATTEO21 1.1%RANDAZZO ANTONINO49 2.56%MONTAUDO MATILDE267 13.96%Totale Preferenze1913 100%
MOVIMENTO 5 STELLE

CandidatoPreferenzeMELONI GIORGIA2292 35.66%DEIDDA SALVATORE17 0.26%AMATA ELVIRA78 1.21%GIAMMUSSO MASSIMILIANO305 4.74%MILAZZO GIUSEPPE1519 23.63%RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO1870 29.09%SAVARINO GIUSEPPA137 2.13%SCORPO ALESSIA210 3.27%Totale Preferenze6428 100%
FRATELLI D'ITALIA

CandidatoPreferenzeSCHLEIN ELENA ETHEL299 33.82%NICITA ANTONIO135 15.27%TILOTTA LIDIA99 11.2%BARTOLO PIETRO152 17.19%QUAQUERO ANGELA MARIA3 0.34%LUPO GIUSEPPE140 15.84%TIMBRO MARIA FLAVIA48 5.43%BELVISI GIUSEPPE8 0.9%Totale Preferenze884 100%
PARTITO DEMOCRATICO

CandidatoPreferenzeTARDINO ANNALISA34 1.77%VANNACCI ROBERTO134 6.99%BONAFEDE ESTERINA43 2.24%GERMANÀ ANTONINO SALVATORE16 0.84%LUNESU MICHELINA93 4.85%REITANO FRANCESCA539 28.13%STANCANELLI RAFFAELE991 51.72%TURANO GIROLAMO66 3.44%Totale Preferenze1916 100%
LEGA SALVINI PREMIER

CandidatoPreferenzeBERNARDINI RITA20 18.69%CALANNA FRANCESCO CONCETTO0 0%MICARI FABRIZIO2 1.87%FALLETTA VALENTINA7 6.54%PUTZOLU PIETRINA0 0%BALLATORE LUCA37 34.58%POLITI CAROLA2 1.87%RENZI MATTEO39 36.45%Totale Preferenze107 100%
STATI UNITI D'EUROPA

CandidatoPreferenzeCALENDA CARLO38 52.78%ALFANO SONIA20 27.78%DAMIANI GIANFRANCO3 4.17%BENONI MARTINA0 0%PALAZZOLO GIANNI7 9.72%COCOMERO ROSANNA2 2.78%TRUDU NICOLA1 1.39%BONETTI ELENA1 1.39%Totale Preferenze72 100%
AZIONE - SIAMO EUROPEI

CandidatoPreferenzeDE LUCA CATENO401 58.28%CASTELLI LAURA149 21.66%AIELLO PIERA15 2.18%BANDIERA EDGARDO5 0.73%FERRO GIULIA18 2.62%FIGUS BARBARA12 1.74%LA VARDERA ISMAELE88 12.79%PARRINELLO ANTONIO GIUSEPPE0 0%Totale Preferenze688 100%
LIBERTA'

CandidatoPreferenzeSANTORO MICHELE95 73.08%SABENE BENEDETTA22 16.92%LA VALLE RANIERO LUIGI6 4.62%BACCOLI FEDERICA2 1.54%BOMPIANI GINEVRA ROBERTA1 0.77%FRESU GIOVANNI2 1.54%MANTINEO ANTONINO1 0.77%MONNI ELISA1 0.77%Totale Preferenze130 100%
PACE TERRA DIGNITA'

CandidatoPreferenzeCHINNICI CATERINA1286 31.95%COSSA MICHELE548 13.61%CALIA MADDALENA43 1.07%DELL'UTRI MASSIMO164 4.07%FALCONE MARCO1650 40.99%GRASSO BERNADETTE FELICE88 2.19%LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA136 3.38%TAMAJO EDMONDO110 2.73%Totale Preferenze4025 100%
FORZA ITALIA

CandidatoPreferenzeBANDECCHI STEFANO3 4.69%GATTUSO MATTIA1 1.56%ALAIMO ALFONSO0 0%CIAMBRONE MANUELA1 1.56%ROMAGNOLI MASSIMO54 84.38%VALENTI VALENTINA5 7.81%Totale Preferenze64 100%
ALTERNATIVA POPOLARE

Sulla ripartizione dei seggi nella circoscrizione Isole, sono certi Giorgia Meloni e l'eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo per FdI; Edy Tamajo e Marco Falcone per Fi; Elly Schlein per il Pd; Giuseppe Antoci per il M5s; Raffaele Stancanelli per la Lega; Ilaria Salis per Alleanza Verdi e Sinistra. Un elenco provvisorio: alla premier Meloni dovrebbe subentrare Ruggero Razza, Giuseppe Lupo dovrebbe prendere il posto di Schlein nel Pd, mentre bisognerà capire in quale circoscrizione sarà aggiudicato il seggio a Ilaria Salis.

