EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È FRATELLI D'ITALIA, AFFLUENZA DEFINITIVA AL 36,58%
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 09 maggio 2024 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 36,58%. degli aventi diritti al voto
Gli uomini che hanno votato sono stati 6811 su 17838 ( 38,18% ), le donne 6788 su 19890 (35.11% )
Fratelli D'Italia risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo da Forza Italia, Movimento Cinque Stelle risulta invece il terzo partito. Seguono Lega e Partito Democratico
- FRATELLI D'ITALIA - 3340 VOTI - 26.06%
- FORZA ITALIA - 2925 VOTI - 22.82%
- MOVIMENTO 5 STELLE - 2707 VOTI - 21.12%
- LEGA - 1266 VOTI - 9,88%
- PARTITO DEMOCRATICO - 917 VOTI - 7.16%
- LIBERTÀ' - 578 VOTI - 4.51%
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA - 574 VOTI - 4.48%
- PACE TERRA DIGNITA' - 177 VOTI - 1.38%
- STATI UNITI D'EUROPA - 162 VOTI - 1.26%
- AZIONE - SIAMO EUROPEI - 100 VOTI - 0.78%
- ALTERNATIVA POPOLARE - 70 VOTI - 0.55%
TOTALE 12816
Schede bianche: 135 (0.99%)
Voti contestati non assegnati: 1 (0.01%)
Schede nulle: 647 (4.76%)
Voti nulli: 0 (0%)
Votanti: 13599 (36.58%)
Iscritti: 37172