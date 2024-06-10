95047

EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È FRATELLI D'ITALIA, AFFLUENZA DEFINITIVA AL 36,58%

L'affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 09 maggio 2024 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 36,58%. degli aventi diritti al votoGli uomini che hanno votato sono sta...

10 giugno 2024 08:32
EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È FRATELLI D'ITALIA, AFFLUENZA DEFINITIVA AL 36,58%
News
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 09 maggio 2024 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 36,58%. degli aventi diritti al voto

Gli uomini che hanno votato sono stati 6811 su 17838 ( 38,18% ), le donne 6788 su 19890 (35.11% )

Fratelli D'Italia risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo da Forza Italia, Movimento Cinque Stelle risulta invece il terzo partito. Seguono Lega e Partito Democratico

  1. FRATELLI D'ITALIA -  3340 VOTI - 26.06%
  2. FORZA ITALIA - 2925 VOTI   - 22.82%
  3. MOVIMENTO 5 STELLE - 2707 VOTI - 21.12%
  4. LEGA - 1266  VOTI - 9,88%
  5. PARTITO DEMOCRATICO - 917 VOTI - 7.16%
  6. LIBERTÀ' - 578  VOTI - 4.51%
  7. ALLEANZA VERDI E SINISTRA - 574 VOTI - 4.48%
  8. PACE TERRA DIGNITA' - 177 VOTI - 1.38%
  9. STATI UNITI D'EUROPA - 162 VOTI - 1.26%
  10. AZIONE - SIAMO EUROPEI - 100 VOTI - 0.78%
  11. ALTERNATIVA POPOLARE - 70 VOTI - 0.55%

TOTALE 12816

Schede bianche: 135 (0.99%)

Voti contestati non assegnati: 1 (0.01%)

Schede nulle: 647 (4.76%)

Voti nulli: 0 (0%)

Votanti: 13599 (36.58%)

Iscritti: 37172

