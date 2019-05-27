95047

EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È IL MOVIMENTO 5 STELLE, AFFLUENZA DEFINITIVA AL 38%

L'affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 26 maggio 2019 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 38,04%. degli aventi diritti al votoGli uomini che hanno votato sono sta...

27 maggio 2019 08:43
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 26 maggio 2019 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 38,04%. degli aventi diritti al voto

Gli uomini che hanno votato sono stati 7641 su 18386 ( 41.56% ), le donne 6921 su 19890 (34.80% )

Il Movimento 5 Stelle risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo dalla Lega di Salvini. Forza Italia risulta invece il terzo partito. Seguono Partito Democratico, Fratelli d’Italia e altri partiti

  1. MOVIMENTO 5 STELLE -  39.59%
  2. LEGA SALVINI PREMIER -  22.52%
  3. FORZA ITALIA -  14.34%
  4. PARTITO DEMOCRATICO  - 9.85%
  5. FRATELLI D'ITALIA -  8.99%
  6. LA SINISTRA - 0.98%
  7. EUROPA VERDE - 0.95%
  8. +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA  - 0.89%
  9. POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - 0.48%
  10. PARTITO COMUNISTA - 0.45%
  11. PARTITO ANIMALISTA  - 0.43%
  12. FORZA NUOVA  - 0.12%
  13. CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - 0.19%
  14. POPOLARI PER L'ITALIA - 0.14%
  15. PARTITO PIRATA - 0.09%

Il piu votato è stato Dino Giarrusso del movimento 5stelle con 2258 preferenza, seguono Matteo Salvini della Lega con 1968 preferenze e Giorgia Meloni della lista Fratelli d'Italia con 882 preferenze.

I CANDIDATI CON MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI:

  • GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA 2258 (movimento 5 stelle)
  • SALVINI MATTEO 1968 (Lega)
  • MELONI GIORGIA 882 (Fratelli d'Italia)
  • MONTAUDO MATILDE 809 (movimento 5 stelle)
  • STANCANELLI RAFFAELE 788 (Fratelli d'Italia)
  • BERLUSCONI SILVIO 755 (Forza Italia)

