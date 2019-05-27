EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È IL MOVIMENTO 5 STELLE, AFFLUENZA DEFINITIVA AL 38%
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 26 maggio 2019 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 38,04%. degli aventi diritti al voto
Gli uomini che hanno votato sono stati 7641 su 18386 ( 41.56% ), le donne 6921 su 19890 (34.80% )
Il Movimento 5 Stelle risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo dalla Lega di Salvini. Forza Italia risulta invece il terzo partito. Seguono Partito Democratico, Fratelli d’Italia e altri partiti
- MOVIMENTO 5 STELLE - 39.59%
- LEGA SALVINI PREMIER - 22.52%
- FORZA ITALIA - 14.34%
- PARTITO DEMOCRATICO - 9.85%
- FRATELLI D'ITALIA - 8.99%
- LA SINISTRA - 0.98%
- EUROPA VERDE - 0.95%
- +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA - 0.89%
- POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE - 0.48%
- PARTITO COMUNISTA - 0.45%
- PARTITO ANIMALISTA - 0.43%
- FORZA NUOVA - 0.12%
- CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE - 0.19%
- POPOLARI PER L'ITALIA - 0.14%
- PARTITO PIRATA - 0.09%
Il piu votato è stato Dino Giarrusso del movimento 5stelle con 2258 preferenza, seguono Matteo Salvini della Lega con 1968 preferenze e Giorgia Meloni della lista Fratelli d'Italia con 882 preferenze.
I CANDIDATI CON MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI:
- GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA 2258 (movimento 5 stelle)
- SALVINI MATTEO 1968 (Lega)
- MELONI GIORGIA 882 (Fratelli d'Italia)
- MONTAUDO MATILDE 809 (movimento 5 stelle)
- STANCANELLI RAFFAELE 788 (Fratelli d'Italia)
- BERLUSCONI SILVIO 755 (Forza Italia)