EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È IL MOVIMENTO 5 STELLE, AFFLUENZA DEFINITIVA AL 38%

L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 26 maggio 2019 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 38,04%. degli aventi diritti al votoGli uomini che hanno votato sono sta...

A cura di Redazione 27 maggio 2019 08:43

Condividi