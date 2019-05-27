EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È IL MOVIMENTO 5 STELLE, AFFLUENZA, DATI LISTE E PREFERENZE

L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 26 maggio 2019 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 38,04%. degli aventi diritti al votoGli uomini che hanno votato sono sta...

Gli uomini che hanno votato sono stati 7641 su 18386 ( 41.56% ), le donne 6921 su 19890 (34.80% )

l Movimento 5 Stelle risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo dalla Lega di Salvini. Forza Italia risulta invece il terzo partito. Seguono Partito Democratico, Fratelli d’Italia e altri partiti

VOTI DI LISTA

FRATELLI D'ITALIA 1261 8.99%

PD PARTITO DEMOCRATICO 1382 9.85%

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 67 0.48%

FORZA NUOVA 17 0.12%

FORZA ITALIA 2012 14.34%

LEGA SALVINI PREMIER 3158 22.52%

PARTITO PIRATA 13 0.09%

MOVIMENTO 5 STELLE5553 39.59%

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 125 0.89%

EUROPA VERDE 133 0.95%

POPOLARI PER L'ITALIA 19 0.14%

LA SINISTRA 137 0.98%

PARTITO COMUNISTA 63 0.45%

PARTITO ANIMALISTA 60 0.43%

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 26 0.19%

VOTI DI PREFERENZA PER LISTA

Lista: FRATELLI D'ITALIA

Voti di lista: 1261

Candidato Preferenze

MELONI GIORGIA 882 38.6%

STANCANELLI RAFFAELE 788 34.49%

VARCHI MARIA CAROLINA 184 8.05%

CANNATA GIOVANNI LUCA 67 2.93%

GERVASI MARIA FERNANDA 270 11.82%

RIZZO FRANCESCO 75 3.28%

ZEDDA ANTONELLA 9 0.39%

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 10 0.44%

Lista: PARTITO DEMOCRATICO

Voti di lista: 1382

Candidato Preferenze

CHINNICI CATERINA 569 37.36%

BARTOLO PIETRO 494 32.44%

SODDU ANDREA 8 0.53%

GIUFFRIDA MICHELA 384 25.21%

LICCIARDI ATTILIO 7 0.46%

PUZZOLO VIRGINIA 20 1.31%

CIACCIO LEONARDO 31 2.04%

SPICOLA CARMELA 10 0.66%

Lista: POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE

Voti di lista: 67

Candidato Preferenze

DI MATTEO NICOLA 23 36.51%

FIGUS BARBARA 2 3.17%

ANELLO SALVATORE 11 17.46%

PAGANO ELEONORA 17 26.98%

MONTEMAGGIORE GIOVAN BATTISTA 0 0%

DI PIETRA ELENA 7 11.11%

NALBONE FABIO 3 4.76%

PAGLIETTI MARIA DANIELA 0 0%

Lista: FORZA NUOVA

Voti di lista: 17

Candidato Preferenze

FIORE ROBERTO 3 50%

BORGIA MARIA 0 0%

CURRO' ANTONINO 0 0%

GRILLO MONICA 1 16.67%

ALBA PASQUALE 0 0%

IMPELLIZZERI ANTONINA 0 0%

SAPIA AGATINO 2 33.33%

AUGELLO ALESSIA 0 0%

Lista: FORZA ITALIA

Voti di lista: 2012

Candidato Preferenze

BERLUSCONI SILVIO 755 33.51%

GIAMMANCO GABRIELLA 72 3.2%

CICU SALVATORE 273 12.12%

GRECO GABRIELLA 81 3.6%

ROMANO FRANCESCO SAVERIO 284 12.61%

MUSOLINO DAFNE 304 13.49%

MILAZZO GIUSEPPE 411 18.24%

IACOLINO GIORGIA 73 3.24%

Lista: LEGA SALVINI PREMIER

Voti di lista: 3158

Candidato Preferenze

SALVINI MATTEO 1968 64.76%

DONATO FRANCESCA 362 11.91%

ATTAGUILE ANGELO 218 7.17%

GELARDA IGOR 75 2.47%

HOPPS MARIA CONCETTA 17 0.56%

PILLI SONIA 12 0.39%

PIU MASSIMILIANO 0 0%

TARDINO ANNALISA 387 12.73%

Lista: PARTITO PIRATA

Voti di lista: 13

Candidato Preferenze

CALCAGNO STEFANIA 3 27.27%

DI LIBERTO LUIGI 2 18.18%

BARGU CRISTINA DIANA 2 18.18%

BORILE PAUL STEPHEN 1 9.09%

BONANNO SARA 1 9.09%

CUOMO ROSARIA 1 9.09%

SOMMA EMMANUELE 1 9.09%

Lista: MOVIMENTO 5 STELLE

Voti di lista: 5553

Candidato Preferenze

TODDE ALESSANDRA 336 7.52%

CORRAO IGNAZIO 560 12.54%

GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA 2258 50.56%

DI PIETRO FLAVIA 305 6.83%

MONTAUDO MATILDE 809 18.11%

FORCILLO DONATO 19 0.43%

BRUNETTO ANTONIO 118 2.64%

CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 61 1.37%

Lista: +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA

Voti di lista: 125

Candidato Preferenze

FERRANDELLI FABRIZIO 9 14.06%

PUTZOLU PIETRINA 16 25%

FICANI STEFANIA 6 9.38%

SANO' GIUSEPPE 2 3.13%

MANZI SILVJA 0 0%

DE ANDREIS MARCO 0 0%

SAELI MARIA 7 10.94%

TORRISI ELIA 24 37.5%

Lista: EUROPA VERDE

Voti di lista: 133

Candidato Preferenze

SPALLITTA NADIA 16 40%

TRAINITO EGIDIO 4 10%

SPADARO RAFFAELLA 5 12.5%

TORRISI CLAUDIO 10 25%

VERNENGO ELVIRA MARIA 1 2.5%

OCCHIPINTI FILIPPO 3 7.5%

FAGOTTO ILARIA 1 2.5%

CUSCHERA GIUSEPPE 0 0%

Lista: POPOLARI PER L'ITALIA

Voti di lista: 19

Candidato Preferenze

BARTOLOTTI BARBARA 4 14.29%

BARBERA LUIGI 5 17.86%

ISGRO' ROBERTA 6 21.43%

CASULA FRANCESCO 2 7.14%

VALENTI VALENTINA 4 14.29%

FAZIO FRANCESCO 1 3.57%

NARDO FEDERICA 3 10.71%

LUCA' TROMBETTA LIVIO 3 10.71%

Lista: LA SINISTRA

Voti di lista: 137

Candidato Preferenze

MINEO CORRADINO 29 21.17%

PEGNA VERA 3 2.19%

HANNACHI ABDELKARIM 8 5.84%

BONFORTE ANNA 42 30.66%

IANNITTI MATTEO DOMENICO 52 37.96%

COSENZA GIOVANNA 2 1.46%

TOCCO OMAR 0 0%

IBBA MARIA CRISTINA 1 0.73%

Lista: PARTITO COMUNISTA

Voti di lista: 63

Candidato Preferenze

RIZZO MARCO 11 61.11%

BERGAMINI LAURA 2 11.11%

LOMBARDO ALBERTO 1 5.56%

STEFANI SILVIA 0 0%

DONEDDU GIUSEPPE SALVATORE 1 5.56%

BASTONE GIOVANNINA 0 0%

BAVETTA CALOGERO 1 5.56%

D'ANTONI ELEONORA 2 11.11%

Lista: PARTITO ANIMALISTA

Voti di lista: 60

Candidato Preferenze

CERIELLO CRISTIANO 1 9.09%

RAVICINI ANNA TONIA 0 0%

RIZZI ENRICO 9 81.82%

CALLEGARI CARMELO CARLO 0 0%

BRUNO ANNUNZIATA 0 0%

CAMPANA ISABELLA 1 9.09%

MUSACCHIO ALBERTO 0 0%

Lista: CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE

Voti di lista: 26

Candidato Preferenze

DI STEFANO SIMONE 6 46.15%

VOLCAN ROSAMARIA 1 7.69%

CARIA FRANCESCA 0 0%

MORELLO GIUSY 0 0%

PINNA GIULIANA 0 0%

REALE PIERLUIGI 5 38.46%

SUSINNO VITTORIO 1 7.69%

VIRDIS LUCA 0 0%

I CANDIDATI CON MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI:

GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA 2258 (movimento 5 stelle)

SALVINI MATTEO 1968 (Lega)

MELONI GIORGIA 882 (Fratelli d’Italia)

MONTAUDO MATILDE 809 (movimento 5 stelle)

STANCANELLI RAFFAELE 788 (Fratelli d’Italia)

BERLUSCONI SILVIO 755 (Forza Italia)

VOTI DEFINITIVI ITALIA

Sezioni: 61.572 / 61.576

Liste Voti %

LEGA SALVINI PREMIER 34,33

PARTITO DEMOCRATICO 22,69

MOVIMENTO 5 STELLE 17,07

FORZA ITALIA 8,79

FRATELLI D'ITALIA 6,46

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 3,09

EUROPA VERDE 2,29

LA SINISTRA 1,74

PARTITO COMUNISTA 0,88

PARTITO ANIMALISTA 0,60

SVP 0,53

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,43

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,33

POPOLARI PER L'ITALIA 0,30

PARTITO PIRATA 0,23

FORZA NUOVA 0,15

AUTONOMIE PER L'EUROPA 0,07

PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 0,02