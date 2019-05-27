EUROPEE A PATERNO': IL PRIMO PARTITO È IL MOVIMENTO 5 STELLE, AFFLUENZA, DATI LISTE E PREFERENZE
L’affluenza al voto definitiva rilevata alle ore 23,00 del 26 maggio 2019 nei seggi elettorali della città di Paternò è pari al 38,04%. degli aventi diritti al voto
Gli uomini che hanno votato sono stati 7641 su 18386 ( 41.56% ), le donne 6921 su 19890 (34.80% )
l Movimento 5 Stelle risulta il partito più votato nella città di Paternò, seguito subito dopo dalla Lega di Salvini. Forza Italia risulta invece il terzo partito. Seguono Partito Democratico, Fratelli d’Italia e altri partiti
VOTI DI LISTA
- FRATELLI D'ITALIA 1261 8.99%
- PD PARTITO DEMOCRATICO 1382 9.85%
- POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 67 0.48%
- FORZA NUOVA 17 0.12%
- FORZA ITALIA 2012 14.34%
- LEGA SALVINI PREMIER 3158 22.52%
- PARTITO PIRATA 13 0.09%
- MOVIMENTO 5 STELLE5553 39.59%
- +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 125 0.89%
- EUROPA VERDE 133 0.95%
- POPOLARI PER L'ITALIA 19 0.14%
- LA SINISTRA 137 0.98%
- PARTITO COMUNISTA 63 0.45%
- PARTITO ANIMALISTA 60 0.43%
- CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 26 0.19%
VOTI DI PREFERENZA PER LISTA
Lista: FRATELLI D'ITALIA
Voti di lista: 1261
Candidato Preferenze
MELONI GIORGIA 882 38.6%
STANCANELLI RAFFAELE 788 34.49%
VARCHI MARIA CAROLINA 184 8.05%
CANNATA GIOVANNI LUCA 67 2.93%
GERVASI MARIA FERNANDA 270 11.82%
RIZZO FRANCESCO 75 3.28%
ZEDDA ANTONELLA 9 0.39%
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 10 0.44%
Lista: PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 1382
Candidato Preferenze
CHINNICI CATERINA 569 37.36%
BARTOLO PIETRO 494 32.44%
SODDU ANDREA 8 0.53%
GIUFFRIDA MICHELA 384 25.21%
LICCIARDI ATTILIO 7 0.46%
PUZZOLO VIRGINIA 20 1.31%
CIACCIO LEONARDO 31 2.04%
SPICOLA CARMELA 10 0.66%
Lista: POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE
Voti di lista: 67
Candidato Preferenze
DI MATTEO NICOLA 23 36.51%
FIGUS BARBARA 2 3.17%
ANELLO SALVATORE 11 17.46%
PAGANO ELEONORA 17 26.98%
MONTEMAGGIORE GIOVAN BATTISTA 0 0%
DI PIETRA ELENA 7 11.11%
NALBONE FABIO 3 4.76%
PAGLIETTI MARIA DANIELA 0 0%
Lista: FORZA NUOVA
Voti di lista: 17
Candidato Preferenze
FIORE ROBERTO 3 50%
BORGIA MARIA 0 0%
CURRO' ANTONINO 0 0%
GRILLO MONICA 1 16.67%
ALBA PASQUALE 0 0%
IMPELLIZZERI ANTONINA 0 0%
SAPIA AGATINO 2 33.33%
AUGELLO ALESSIA 0 0%
Lista: FORZA ITALIA
Voti di lista: 2012
Candidato Preferenze
BERLUSCONI SILVIO 755 33.51%
GIAMMANCO GABRIELLA 72 3.2%
CICU SALVATORE 273 12.12%
GRECO GABRIELLA 81 3.6%
ROMANO FRANCESCO SAVERIO 284 12.61%
MUSOLINO DAFNE 304 13.49%
MILAZZO GIUSEPPE 411 18.24%
IACOLINO GIORGIA 73 3.24%
Lista: LEGA SALVINI PREMIER
Voti di lista: 3158
Candidato Preferenze
SALVINI MATTEO 1968 64.76%
DONATO FRANCESCA 362 11.91%
ATTAGUILE ANGELO 218 7.17%
GELARDA IGOR 75 2.47%
HOPPS MARIA CONCETTA 17 0.56%
PILLI SONIA 12 0.39%
PIU MASSIMILIANO 0 0%
TARDINO ANNALISA 387 12.73%
Lista: PARTITO PIRATA
Voti di lista: 13
Candidato Preferenze
CALCAGNO STEFANIA 3 27.27%
DI LIBERTO LUIGI 2 18.18%
BARGU CRISTINA DIANA 2 18.18%
BORILE PAUL STEPHEN 1 9.09%
BONANNO SARA 1 9.09%
CUOMO ROSARIA 1 9.09%
SOMMA EMMANUELE 1 9.09%
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di lista: 5553
Candidato Preferenze
TODDE ALESSANDRA 336 7.52%
CORRAO IGNAZIO 560 12.54%
GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA 2258 50.56%
DI PIETRO FLAVIA 305 6.83%
MONTAUDO MATILDE 809 18.11%
FORCILLO DONATO 19 0.43%
BRUNETTO ANTONIO 118 2.64%
CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 61 1.37%
Lista: +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
Voti di lista: 125
Candidato Preferenze
FERRANDELLI FABRIZIO 9 14.06%
PUTZOLU PIETRINA 16 25%
FICANI STEFANIA 6 9.38%
SANO' GIUSEPPE 2 3.13%
MANZI SILVJA 0 0%
DE ANDREIS MARCO 0 0%
SAELI MARIA 7 10.94%
TORRISI ELIA 24 37.5%
Lista: EUROPA VERDE
Voti di lista: 133
Candidato Preferenze
SPALLITTA NADIA 16 40%
TRAINITO EGIDIO 4 10%
SPADARO RAFFAELLA 5 12.5%
TORRISI CLAUDIO 10 25%
VERNENGO ELVIRA MARIA 1 2.5%
OCCHIPINTI FILIPPO 3 7.5%
FAGOTTO ILARIA 1 2.5%
CUSCHERA GIUSEPPE 0 0%
Lista: POPOLARI PER L'ITALIA
Voti di lista: 19
Candidato Preferenze
BARTOLOTTI BARBARA 4 14.29%
BARBERA LUIGI 5 17.86%
ISGRO' ROBERTA 6 21.43%
CASULA FRANCESCO 2 7.14%
VALENTI VALENTINA 4 14.29%
FAZIO FRANCESCO 1 3.57%
NARDO FEDERICA 3 10.71%
LUCA' TROMBETTA LIVIO 3 10.71%
Lista: LA SINISTRA
Voti di lista: 137
Candidato Preferenze
MINEO CORRADINO 29 21.17%
PEGNA VERA 3 2.19%
HANNACHI ABDELKARIM 8 5.84%
BONFORTE ANNA 42 30.66%
IANNITTI MATTEO DOMENICO 52 37.96%
COSENZA GIOVANNA 2 1.46%
TOCCO OMAR 0 0%
IBBA MARIA CRISTINA 1 0.73%
Lista: PARTITO COMUNISTA
Voti di lista: 63
Candidato Preferenze
RIZZO MARCO 11 61.11%
BERGAMINI LAURA 2 11.11%
LOMBARDO ALBERTO 1 5.56%
STEFANI SILVIA 0 0%
DONEDDU GIUSEPPE SALVATORE 1 5.56%
BASTONE GIOVANNINA 0 0%
BAVETTA CALOGERO 1 5.56%
D'ANTONI ELEONORA 2 11.11%
Lista: PARTITO ANIMALISTA
Voti di lista: 60
Candidato Preferenze
CERIELLO CRISTIANO 1 9.09%
RAVICINI ANNA TONIA 0 0%
RIZZI ENRICO 9 81.82%
CALLEGARI CARMELO CARLO 0 0%
BRUNO ANNUNZIATA 0 0%
CAMPANA ISABELLA 1 9.09%
MUSACCHIO ALBERTO 0 0%
Lista: CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE
Voti di lista: 26
Candidato Preferenze
DI STEFANO SIMONE 6 46.15%
VOLCAN ROSAMARIA 1 7.69%
CARIA FRANCESCA 0 0%
MORELLO GIUSY 0 0%
PINNA GIULIANA 0 0%
REALE PIERLUIGI 5 38.46%
SUSINNO VITTORIO 1 7.69%
VIRDIS LUCA 0 0%
I CANDIDATI CON MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI:
- GIARRUSSO DINO RICCARDO MARIA 2258 (movimento 5 stelle)
- SALVINI MATTEO 1968 (Lega)
- MELONI GIORGIA 882 (Fratelli d’Italia)
- MONTAUDO MATILDE 809 (movimento 5 stelle)
- STANCANELLI RAFFAELE 788 (Fratelli d’Italia)
- BERLUSCONI SILVIO 755 (Forza Italia)
VOTI DEFINITIVI ITALIA
Sezioni: 61.572 / 61.576
Liste Voti %
LEGA SALVINI PREMIER 34,33
PARTITO DEMOCRATICO 22,69
MOVIMENTO 5 STELLE 17,07
FORZA ITALIA 8,79
FRATELLI D'ITALIA 6,46
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 3,09
EUROPA VERDE 2,29
LA SINISTRA 1,74
PARTITO COMUNISTA 0,88
PARTITO ANIMALISTA 0,60
SVP 0,53
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,43
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,33
POPOLARI PER L'ITALIA 0,30
PARTITO PIRATA 0,23
FORZA NUOVA 0,15
AUTONOMIE PER L'EUROPA 0,07
PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 0,02