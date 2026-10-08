Eurospin richiama due lotti di trofie Tre Mulini: possibile presenza di frammenti metallici
Il richiamo riguarda confezioni da 1 kg. Ecco i numeri di lotto e le scadenze da controllare
Richiamo alimentare per alcuni lotti di trofie Tre Mulini vendute nei supermercati Eurospin. Il Ministero della Salute ha segnalato, in via precauzionale, il ritiro di due lotti del prodotto per la possibile presenza di corpi estranei metallici.
Le trofie interessate sono vendute in confezioni da 1 kg, composte da due vaschette da 500 grammi.
I consumatori sono invitati a controllare con attenzione lotto e data di scadenza riportati sulla confezione.
I lotti richiamati
Il provvedimento riguarda:
lotto 260901, con scadenza 30 novembre 2026;
lotto 260902, con scadenza 1 dicembre 2026.
Le trofie sono commercializzate con il marchio Tre Mulini per Eurospin Italia Spa.
Il prodotto è stato realizzato dall'azienda P.A.C. – Prodotti Agroalimentari Carbone, nello stabilimento di via Alessandro Volta 1, a Melfi, in provincia di Potenza.
Cosa deve fare chi ha acquistato il prodotto
Il richiamo è stato disposto a titolo precauzionale per la possibile presenza di materiale metallico.
Chi dovesse avere in casa una confezione appartenente a uno dei due lotti indicati è invitato a non consumare il prodotto.
Le confezioni interessate possono essere restituite al punto vendita Eurospin dove sono state acquistate.
Il provvedimento porta la data del 25 settembre 2026 ed è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute nei primi giorni di ottobre.