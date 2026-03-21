Eurospin richiama mousse al salmone: rischio botulino, controlla subito lotto e scadenza

È stato disposto un richiamo alimentare che riguarda la mousse con salmone da 135 grammi a marchio Land, prodotto commercializzato da Eurospin Italia SpA.

Il provvedimento, datato 19 marzo 2026, interessa in particolare il lotto con scadenza 20 maggio 2026, realizzato dall’azienda Exquisa nello stabilimento di Buchloe, in Germania.

Il richiamo è stato attivato a causa della possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche, un rischio microbiologico che, pur trattandosi di una misura precauzionale, può rappresentare un serio pericolo per la salute.

Per questo motivo, le autorità invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Il rimborso è previsto anche senza presentazione dello scontrino.

Al momento non risultano segnalati casi, ma la raccomandazione è quella di controllare attentamente eventuali confezioni acquistate, verificando lotto e data di scadenza indicati sull’etichetta.

Il richiamo rientra nelle normali procedure di sicurezza alimentare, attivate per tutelare i consumatori anche in presenza di rischi solo potenziali.