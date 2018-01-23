Eurospin richiama yogurt per possibile presenza di plastica: l’allarme del Ministero

Eurospin Italia Spa richiama i vasetti di yogurt intero con confetti al cioccolato in confezione da 120 grammi gusto Banana e gusto Fragola e il motivo di questa procedura riguarda il rischio migrazio...

Eurospin Italia Spa richiama i vasetti di yogurt intero con confetti al cioccolato in confezione da 120 grammi gusto Banana e gusto Fragola e il motivo di questa procedura riguarda il rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Trattasi di una misura precauzionale e cautelativa per la possibile presenza di frammenti di plastica dura staccatasi dal contenitore dell’alimento.

Il richiamo riguarda tutti i lotti di tutte le date di scadenza ed è possibile portare indietro il prodotto acquistato presso i punti vendita sparsi per il territorio.

Qualche dettaglio in più sul prodotto: il produttore è Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop. con sede a Bolzano e riguarda tutti i lotti e tutte le scadenze, il marchio di identificazione è IT 41 7 CE e l’indicazione del Ministero della Salute è quello di non consumare lo yogurt e di riportare il tutto presso i punti di vendita Eurospin.